Saison-Aus für Modric

Luka Modric wird in der laufenden Spielzeit offenbar nicht mehr für den AC Mailand zum Einsatz kommen. ‚Sportske Novosti‘ berichtet, dass sich der 40-jährige Spielmacher einen doppelten Jochbeinbruch zugezogen hat, weshalb die Saison für ihn nun vorzeitig beendet ist. Es sei noch unklar, ob der Kroate operiert werden muss oder die Verletzung konservativ behandelt werden kann.

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Modrics Teilnahme an der in sechs Wochen startenden Weltmeisterschaft ist dem Bericht zufolge aber nicht in Gefahr. Wie es nach dem Großturnier für den Routinier weitergeht, ist hingegen noch unklar. Ein Verbleib bei den Rossoneri, eine Rückkehr in die Heimat oder auch ein Karriereende sind denkbar.