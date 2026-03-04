United sucht neuen Flügelflitzer

Manchester United schaut sich nach einem neuen Flügelstürmer für die linke Seite um. Michael Carrick bestätigt, dass die Position für den Sommer-Transfermarkt im Fokus steht: „Das ist definitiv ein Punkt, den wir berücksichtigen werden.“ Der Trainer der Red Devils bot dort in den vergangenen Partien stets unterschiedliche Profis auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich denke, Matheus Cunha kann auf dieser Position spielen. Amad (Diallo, Anm. d. Red.) kann das auch. Aber die Verpflichtung eines Linksaußen ist eine Möglichkeit“, beteuert Carrick. Neben Cunha und Diallo spielte auch Bryan Mbeumo als Linksaußen. Für die Zukunft wünscht sich Carrick aber mehr Konstanz.