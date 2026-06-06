HSV: Bundesliga-Anfragen für Muheim

Der Vertrag von Miro Muheim läuft im Sommer 2027 aus. Folglich lautet beim Hamburger SV die Devise in diesem Sommer: Verlängern oder verkaufen. Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge hat es allerdings noch keinerlei Gespräche gegeben, da sich der Linksverteidiger auf die Weltmeisterschaft mit der Schweiz konzentriere.

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Wie es im Anschluss weitergeht, ist noch offen. Der 28-Jährige hat dem Bericht zufolge bereits konkrete Anfragen von zwei Bundesligisten vorliegen, die ihn allerdings nicht reizen sollen. Ein Wechsel zum interessierten griechischen Klub Olympiakos Piräus sei außerdem unrealistisch, da Muheim andere Vorstellungen für seine nächste Station habe.

Sollte eine Verlängerung nicht zustande kommen, fordert der HSV mindestens sechs Millionen Euro für seinen Leistungsträger. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Linksfuß 32 Spiele und legte dabei sechs Treffer vor. Sollte er bei der WM überzeugen, dürfte die Zahl der Interessenten und die Ablösesumme steigen.