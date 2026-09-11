Die verrückte Topelf der Süper Lig-Zugänge

Die Süper Lig arbeitet weiter nachhaltig an einem Imagewandel. Hatten früher Profis von internationaler Qualität erst spät in der Karriere den Weg in die Türkei angetreten, um in der Sonne ihre Laufbahn ausklingen zu lassen, ist die Liga mittlerweile auch eine Anlaufadresse für junge, vielversprechende Talente oder Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inzwischen können nicht nur die Klubs aus Istanbul bei vielen Transfers mitbieten und mit hohen Gehältern locken, die auch den anspruchsvollsten Kickern genügen. Zwei große Vorteile der Süper Lig im Vergleich zu anderen spendierfreudigen Ligen mit ähnlichem Beuteschema aus dem arabischen Raum oder der Major League Soccer sind die Möglichkeit, weiter an UEFA-Wettbewerben teilzunehmen und der riesige Fanandrang bei den großen Klubs.

Istanbul-Klubs schlagen gewaltig zu

Dazu werden in der Türkei Gehälter netto vereinbart. Die Steuer zahlen die Vereine und diese übersteigt nicht 20 Prozent. So wurden in diesem Transferfenster einige große Namen gesichert. Galatasaray verpflichtete beispielsweise Rafael Leão (27/38 Millionen Euro) und per Leihe Leipzigs El Chadaille Bitshiabu (21). Fenerbahce holte Romelu Lukaku (33/sechs Millionen), Nathan Aké (31/acht Millionen) und Mason Greenwood (24/39 Millionen).

Unter der Anzeige geht's weiter

Trabzonspor gelang der Coup mit Mohamed Salah (34/ablösefrei), dazu kamen Stürmer Franculino (22/17 Millionen) und der ehemalige Liverpool-Sechser Fabinho (32/ablösefrei). Besiktas zog Leandro Trossard (31/18 Millionen), Alexander Nübel (29/6,25 Millionen), Ernest Poku (22/per Leihe) und Dusan Vlahovic (26/ablösefrei) an Land.

Aber auch kleine Klubs wie der Aufsteiger Coum FK denken groß. Die ehemaligen Bundesligaprofis Hrvoje Smolcic (25/1,2 Millionen) und Youssoufa Moukoko (21/Leihe mit Kaufoption) wechselten ins türkische Hinterland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Topelf der Süper Lig-Transfers des Sommers

Weitere bemerkenswerte Zugänge: Sidny Lopes Cabral (23/Trabzonspor, LV), Leandro Trossard (31/Besiktas, LA), Jean-Luc Dompé (31/Konyaspor, LA), Mason Greenwood (24/Fenerbahce, RA), Andreas Skov Olsen (26/Basaksehir, RA), Youssoufa Moukoko (21/Corum FK, MS), Franculino (22/Trabzonspor, MS)