Gladbach verlängert mit Noß

Borussia Mönchengladbach setzt auch zukünftig auf die Dienste von Conor Noß. Bis 2024 binden die Fohlen den 20-jährigen Angreifer. Das Eigengewächs spielt bereits seit seinem achten Lebensjahr für die Borussia.

„Conor gehört zu unseren Talenten, in denen wir noch viel Potenzial sehen. Wir trauen ihm den nachhaltigen Sprung in den Profibereich zu und freuen uns, dass wir in ihm ein weiteres Eigengewächs langfristig an uns gebunden haben“, so Sportdirektor Max Eberl.