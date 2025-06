BVB überholen: Krösches verwegener Eintracht-Plan

Die erstmalige Champions League-Qualifikation über die Bundesliga war der krönende Abschluss einer starken Saison von Eintracht Frankfurt. Die Hessen haben sich schrittweise zu einem der Topteams der Liga entwickelt und wollen das auch bleiben.

Das bestätigt Sportvorstand Markus Krösche gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Wir wollen uns als Nummer 5 in der Bundesliga etablieren. Dauerhaft in die Top 4 vorzustoßen, das ist nicht realistisch. Da haben Leverkusen, Dortmund und Leipzig andere Voraussetzungen. Von Bayern gar nicht zu reden. Es gilt immer da zu sein, wenn eins von den Teams über uns schwächelt.“

Der Blick geht nach England

Um das zu erreichen, planen die Hessen laut dem Fachmagazin einen „Großangriff auf junge, englische Talente“. Das Ziel: Frankfurt möchte Borussia Dortmund den Rang als Anlaufstelle Nummer eins für Talente von der Insel ablaufen. Dazu ist der Klub bereit, vergleichsweise hohe Ablösesummen für Youngster zu zahlen.

Dieser Entschluss ist Teil der Agenda 2030, die SGE-intern entwickelt worden ist. Damit der Angriff auf die Spitze nachhaltig wird, will sich Frankfurt auch in der Talente-Förderung noch besser aufstellen. Das soll über ein global ausgeweitetes Scoutingnetzwerk geschehen, der Fokus liegt dabei zukünftig auf mehreren Ländern, darunter die USA, Japan, Kanada und Skandinavien. Auch weitere Klubpartnerschaften sind angedacht.

Vernünftiges Maß einhalten

Der Kader der Eintracht soll zukünftig jeweils zu einem Drittel aus gestandenen Spielern, mittelalten Profis und Toptalenten bestehen. Durch die lukrativen Verkäufe der vergangenen Jahre und bei weiteren teuren Abgängen steht in Zukunft mehr Geld für Gehälter zur Verfügung. Robin Koch (28) winkt bei seiner Vertragsverlängerung ein klubinternes Rekordgehalt.

Trotzdem will die SGE nichts Unvernünftiges tun, wie Krösche betont: „Wir haben in den vergangenen Jahren unser Gehaltsniveau stetig angehoben. Das ist aber Schritt für Schritt in gesundem Maße passiert. Wir werden da weiter keinen Rahmen sprengen und gehen nicht ins Risiko.“