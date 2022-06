City schließt Haaland-Transfer ab

Nach der Ad hoc-Meldung von Borussia Dortmund im Mai hat Erling Haaland nun auch offiziell seinen Wechsel zu Manchester City finalisiert. Wie die Skyblues bestätigen, hat der Norweger einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Die Ablösesumme beträgt dem Vernehmen nach 60 Millionen Euro. Zudem soll Haaland ab Sommer 2024 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro besitzen.

„Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie“, erklärt der 21-Jährige. Haaland ergänzt: „Ich habe City schon immer beobachtet und habe es in den vergangenen Spielzeiten geliebt. Man kann nicht anders, als ihren Spielstil zu bewundern, er ist aufregend und sie kreieren eine Menge Chancen, was perfekt für einen Spieler wie mich ist.“

Ausschlaggebend für den Wechsel war auch Trainer Pep Guardiola. „Es gibt so viele Weltklassespieler in dieser Mannschaft, und Pep ist einer der besten Trainer aller Zeiten. Ich glaube, dass ich hier am richtigen Ort bin, um meine Ambitionen zu verwirklichen“, so Haaland, der unterstreicht: „Ich möchte Tore schießen, Trophäen gewinnen und mich als Fußballer verbessern und ich bin zuversichtlich, dass ich das hier tun kann. Das ist ein großartiger Schritt für mich. Ich kann es kaum erwarten, mit der Saisonvorbereitung zu beginnen.“