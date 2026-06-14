Kimmich ordnet Entscheidung gegen PSG ein

Joshua Kimmich hat herausgestellt, dass er die Entscheidung für den FC Bayern und gegen Paris St. Germain nicht bereut. „Tatsächlich war es so, dass als Paris zum ersten Mal die Champions League gewonnen hat, ich meine Entscheidung für meinen Verbleib bei Bayern schon zuvor getroffen hatte. Für mich war das dann eher eine Bestätigung, mich richtig entschieden zu haben. Denn ein großer Antrieb für mich für einen Wechsel wäre gewesen, erstmals in der PSG-Geschichte die Champions League mit diesem Verein gewinnen zu können“, erläutert der DFB-Kapitän gegenüber der ‚Bild‘ seinen Standpunkt.

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Deshalb sein der „große Antrieb“ dann nicht mehr vorhanden gewesen. Über das direkte Aufeinandertreffen in der abgelaufenen Saison sagt Kimmich: „Beim zweiten PSG-Titel war für mich eher die Konstellation besonders, dass wir im Halbfinale gegeneinander spielen. Da wollte ich unbedingt gewinnen, was leider nicht geklappt hat. Trotzdem weiß ich, dass ich genau am richtigen Ort bin. Rückblickend ist es so, dass ich sehr im Reinen bin mit meiner Entscheidung. Und das fühlt sich gut an.“