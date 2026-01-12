Aston Villa holt Offensivtalent an Bord

Aston Villa hat eine Verpflichtung mit großer Perspektive getätigt. Vom FC Metz wechselt der erst 17-jährige Brian Madjo für kolportierte zwölf Millionen Euro zu den Villans. Vorbehaltlich letzter Unterlagen unterschreibt der Mittelstürmer einen langfristigen Vertrag.

Der siebenfache englische U17-Nationalspieler war 2023 aus Luxemburg in die Jugend von Metz gewechselt. Dort erzielte Madjo für die U19 13 Tore in 27 Partien, auch für die Profis kam der robuste Rechtsfuß in der laufenden Ligue 1-Saison bereits auf fünf Einsätze.