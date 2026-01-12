Premier League
Aston Villa holt Offensivtalent an Bord
1 min.
@Maxppp
Aston Villa hat eine Verpflichtung mit großer Perspektive getätigt. Vom FC Metz wechselt der erst 17-jährige Brian Madjo für kolportierte zwölf Millionen Euro zu den Villans. Vorbehaltlich letzter Unterlagen unterschreibt der Mittelstürmer einen langfristigen Vertrag.
Unter der Anzeige geht's weiter
Aston Villa @AVFCOfficial – 14:30
Aston Villa is delighted to announce the signing of Brian Madjo from FC Metz, subject to international clearance.Bei X ansehen
Der siebenfache englische U17-Nationalspieler war 2023 aus Luxemburg in die Jugend von Metz gewechselt. Dort erzielte Madjo für die U19 13 Tore in 27 Partien, auch für die Profis kam der robuste Rechtsfuß in der laufenden Ligue 1-Saison bereits auf fünf Einsätze.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden