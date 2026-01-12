Menü Suche
Aston Villa holt Offensivtalent an Bord

von Tobias Feldhoff
1 min.
Brian Madjo bejubelt sein Tor @Maxppp

Aston Villa hat eine Verpflichtung mit großer Perspektive getätigt. Vom FC Metz wechselt der erst 17-jährige Brian Madjo für kolportierte zwölf Millionen Euro zu den Villans. Vorbehaltlich letzter Unterlagen unterschreibt der Mittelstürmer einen langfristigen Vertrag.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Brian Madjo from FC Metz, subject to international clearance.
Der siebenfache englische U17-Nationalspieler war 2023 aus Luxemburg in die Jugend von Metz gewechselt. Dort erzielte Madjo für die U19 13 Tore in 27 Partien, auch für die Profis kam der robuste Rechtsfuß in der laufenden Ligue 1-Saison bereits auf fünf Einsätze.

Premier League
Ligue 1
Aston Villa
Metz
Brian Djomeni Madjo

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Aston Villa Logo Aston Villa
Metz Logo FC Metz
Brian Djomeni Madjo Brian Djomeni Madjo
