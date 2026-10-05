Güler-Deal besiegelt

Arda Güler (21) schwört Real Madrid die Treue. Laut Yagiz Sabuncuoglu hat der offensive Mittelfeldspieler seinen ursprünglich bis 2029 laufenden Vertrag verlängert. Während der türkische Journalist 2032 als neue Laufzeit nennt, berichtet die ‚as‘, dass sich Güler und Real auf ein bis 2031 datiertes Arbeitspapier geeinigt haben.

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Der filigrane Linksfuß war vor drei Jahren zu den Königlichen gewechselt, seitdem bestritt er 119 Einsätze im Real-Trikot (19 Tore, 28 Vorlagen). Im Zuge der Verlängerung erhält der türkische Nationalspieler eine satte Gehaltserhöhung.