Werner: Premier League „härter“ als die Bundesliga

Timo Werner zieht ein erstes Fazit nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 24-Jährige über seinen Start bei den Blues: „Es ist noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Ich spiele natürlich jetzt eine komplett andere Position als in Leipzig, wo ich meist über die Mitte kam.“ Bei den Londonern kommt Werner häufig über die Flügelpositionen zum Einsatz.

Über die Unterschiede zwischen der Premier League und der Bundesliga äußert sich der pfeilschnelle Angreifer ebenfalls: „Die Premier League ist schon was anderes. Der Kontakt hier ist härter als in Deutschland, ich habe das zwar erwartet, aber nicht so stark.“ Dennoch lässt sich Werners bisherige Quote sehen: In 20 Pflichtspielen war der 35-fache Nationalspieler an 13 Toren direkt beteiligt (acht Treffer, fünf Assists).