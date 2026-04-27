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Bundesliga

Juwel weckt Interesse: Bayern zittert um Prescott

Leonard Prescott gilt als großes Torwarttalent – nicht nur intern beim FC Bayern. Auch andere Klubs beobachten den 16-Jährigen genau und wittern offenbar ihre Chance.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Leonard Prescott im Bayern-Trikot @Maxppp

Vor einigen Wochen drückte beim FC Bayern auf der Torwartposition der Schuh. Verletzungsbedingt mussten fast alle Profis passen – ausgerechnet vor einer wichtigen Partie in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Erstmals geisterte der Name von Leonard Prescott sehr prominent durch die deutschen Sportmedien.

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Dass der 16-Jährige am Ende nicht zum Einsatz kam, hat keinesfalls mit fehlender Qualität zu tun. Laut ‚Sky‘ würde der FC Bayern gerne mit Prescott verlängern. Aktuell steht das Torwartjuwel vom Campus nur noch bis 2027 unter Vertrag. Dementsprechend wird im Hintergrund mit Hochdruck an einer Verlängerung gearbeitet.

Dass zeitgleich auch die internationalen Branchenschwergewichte ein Auge auf den Youngster geworfen haben, erschwert die Verhandlungen womöglich. Dem Pay-TV-Sender zufolge sind vor allem der FC Chelsea und Juventus Turin an Prescott interessiert und würden ihn gerne von der Säbener Straße weglotsen.

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Dem Spieler sei vor allem die sportliche Perspektive sehr wichtig. Sein Traum ist es, bei einem Topklub zur Nummer eins zu reifen. Idealerweise bei seinem jetzigen Klub, dem FC Bayern. Einen entsprechenden Plan müssen Christoph Freund und Kollegen dem jungen Keeper nun vorlegen, um ihn von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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