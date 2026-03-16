Einigung: Reitz-Wechsel vor dem Abschluss

Schon seit dem Sommer hat RB Leipzig Rocco Reitz im Visier. In den vergangenen Monaten intensivierten die Sachsen ihre Bemühungen. Mit der neuesten Offerte konnte man Borussia Mönchengladbach jetzt überzeugen.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die beiden Bundesligisten auf eine Ablöse von 20 Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni verständigt. Dem Bezahlsender zufolge hat der 23-Jährige bereits einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Laut der ‚Bild‘ bezahlt RB sogar nur 18 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Update (11:04 Uhr): Mittlerweile haben die Vereine den Transfer offiziell bestätigt.

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Damit überweist der Brauseklub deutlich weniger als die festgeschriebene Ausstiegsklausel, die bei rund 25 Millionen Euro liegt. Die Fohlen verlieren nicht nur einen Leistungsträger und eine Identifikationsfigur, sondern auch ihren Kapitän. Man darf gespannt sein, wer in Gladbach ab Sommer die Reitz-Nachfolge antritt.