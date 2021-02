Henry als Trainer nach England?

Thierry Henry (43) könnte bald nach England zurückkehren. Der Trainer des kanadischen Klubs CF Montréal steht laut ‚Sky Sports‘ auf der Shortlist des AFC Bournemouth. Erste Gespräche haben in den vergangenen zwei Wochen stattgefunden. Für den Franzosen wäre es die erste Trainerstation in England. Vor seinem Engagement in der MLS trainierte Henry die AS Monaco in der Ligue 1.

Der ehemalige Spitzenstürmer spielte von 1999 bis 2007 für den FC Arsenal und ist bei den Gunners eine absolute Vereinslegende. Während seiner Karriere wurde Henry außerdem Welt- und Europameister mit der französischen Nationalmannschaft.