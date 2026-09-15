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Neuer Klub für Ex-Leipziger Bruma

von Tom Steinmetzler
3 min.
Bruma @Maxppp

Flügelspieler Bruma wechselt nach Griechenland. Der 31-Jährige kommt ablösefrei von Benfica Lissabon und schließt sich Aris Saloniki an. Bruma unterschreibt bei Aris einen Vertrag bis 2027 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

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Möglich ist der Wechsel, weil das Transferfenster in Griechenland erst am heutigen Dienstagabend schließt. Für Benfica absolvierte er in der vergangenen Saison nur drei Spiele. Der Offensivspieler war von 2017 bis 2019 für RB Leipzig in der Bundesliga aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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