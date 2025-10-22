HSV: Die Knackpunkte bei Königsdörffer & Heuer Fernandes

Die anvisierten Verlängerungen der auslaufenden Verträge von Ransford Königsdörffer (24) und Daniel Heuer Fernandes (32) werden für den Hamburger SV nicht zum Selbstläufer. Angreifer Königsdörffer fordert laut der ‚Sport Bild‘ ein höheres Gehalt und möchte künftig zu den Topverdienern gehören. Stammkeeper Heuer Fernandes dagegen wolle abwarten, wie die sportliche Entwicklung läuft und ob der Klassenerhalt gelingt.

Klar ist: Der HSV will die beiden Leistungsträger über den kommenden Sommer hinaus an sich binden. Die Gespräche mit Königsdörffers Beratern laufen der ‚Sport Bild‘ zufolge bereits. Der ghanaische Nationalspieler kann sich einen Verbleib vorstellen, nachdem sein Wechsel zum OGC Nizza im Sommer wegen medizinischer Bedenken gescheitert war. Erste konkrete Verhandlungen bei Heuer Fernandes sollen im Winter stattfinden.