Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Kiel holt de Regt

von Tom Steinmetzler
1 min.
Gyan de Regt verteidigt @Maxppp

Holstein Kiel verpflichtet Flügelspieler Gyan de Regt von Excelsior Rotterdamm. Der 22-Jährige unterschreibt bei den Störchen einen Vertrag bis 2030. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro in die Niederlande. Mit dem Transfer von de Regt reagiert Kiel auf den Abgang von Alexander Bernhardsson (27) zum VfL Wolfsburg vor. De Regt war in der vergangenen Saison einer der Top-Scorer seines Teams in der Eredivisie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe sagt: „Mit Gyan konnten wir einen sehr gut ausgebildeten und vielseitigen Außenspieler für uns gewinnen, der durch sein hohes Tempo sowie seine Mentalität überzeugt. Er wird uns mit seinen Qualitäten noch mehr Flexibilität auf den Flügelpositionen liefern. Er hat bereits in jungen Jahren über 100 Pflichtspiele unter anderem in der Eredivisie gesammelt und konnte dabei immer gute Tor-Quoten vorweisen. Wir freuen uns sehr, dass wir Gyan von unserem Verein und unserem Weg überzeugen konnten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Eredivisie
Holstein
Excelsior
Gyan de Regt

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Holstein Logo Holstein Kiel
Excelsior Logo Excelsior Rotterdam
Gyan de Regt Gyan de Regt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert