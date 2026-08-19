Holstein Kiel verpflichtet Flügelspieler Gyan de Regt von Excelsior Rotterdamm. Der 22-Jährige unterschreibt bei den Störchen einen Vertrag bis 2030. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro in die Niederlande. Mit dem Transfer von de Regt reagiert Kiel auf den Abgang von Alexander Bernhardsson (27) zum VfL Wolfsburg vor. De Regt war in der vergangenen Saison einer der Top-Scorer seines Teams in der Eredivisie.

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Moin, Gyan de Regt! 👋



Der 23-jährige Linksaußen wechselt vom niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam an die Kieler Förde und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.



Willkommen in Kiel, Gyan! 🙌



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Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe sagt: „Mit Gyan konnten wir einen sehr gut ausgebildeten und vielseitigen Außenspieler für uns gewinnen, der durch sein hohes Tempo sowie seine Mentalität überzeugt. Er wird uns mit seinen Qualitäten noch mehr Flexibilität auf den Flügelpositionen liefern. Er hat bereits in jungen Jahren über 100 Pflichtspiele unter anderem in der Eredivisie gesammelt und konnte dabei immer gute Tor-Quoten vorweisen. Wir freuen uns sehr, dass wir Gyan von unserem Verein und unserem Weg überzeugen konnten.“