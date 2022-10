Folgt Pochettino auf Gerrard?

Aston Villa hat angeblich ein Auge auf Mauricio Pochettino geworfen. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ ist der Argentinier die erste Wahl des Premier League-Klubs, sollte die Ehe mit Steven Gerrard in die Brüche gehen.

Nach zehn Spieltagen belegen die Villans mit neun Punkten Tabellenrang 16. Am Donnerstag trifft das Team auf den FC Fulham, schon am Sonntag geht es gegen den FC Brentford. Sollte sich die Krise danach verschärft haben, könnte es Gerrard an den Kragen gehen.