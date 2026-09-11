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Bundesliga

BVB: „Große Erleichterung“ bei Karetsas

von Remo Schatz - Quelle: Nieuwsblad
Konstantinos Karetsas liegt am Boden @Maxppp

Konstantinos Karetsas (18) ist auf dem Weg der Besserung. Wie Mutter Irena dem belgischen ‚Nieuwsblad‘ bestätigt, wurde der Offensivspieler von Borussia Dortmund aus dem Krankenhaus entlassen: „Kos durfte das Krankenhaus bereits verlassen, was eine große Erleichterung ist. Beim Verein geht man sehr vorsichtig vor und möchte durch verschiedene Tests alles tun, um jegliche Möglichkeit auszuschließen.“

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Karetsas musste bei seinem Champions League-Debüt am Dienstag gegen den FC Villarreal (3:2) per Trage und begleitet von Notärzten das Feld verlassen. Laut seiner Mutter hat sich der Anfangsverdacht mittlerweile bestätigt: „Die Durchblutungsstörungen scheinen auf Dehydrierung zurückzuführen zu sein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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