„Wäre an Vinis Stelle nicht mehr hier“ | El Mala schlägt Alarm

Mourinho fühlt mit Vini

Vinicius Junior (26) sorgte zuletzt mal wieder reihenweise für negative Schlagzeilen. Auf den Charakter seines Offensivstars lässt José Mourinho aber nichts kommen. Der Coach von Real Madrid sagte bei einer Medienrunde am heutigen Samstag: „Er ist ein großartiger Junge, mit dem man sehr leicht ein gutes Verhältnis aufbauen kann. Ich mag ihn sehr und er ist fantastisch. Er hat einen enormen Mut, denn er schafft es, mit einem Lächeln zu leben und durchzuhalten.“

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Mourinho gab allerdings offen zu: „Wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Letzten Sommer hätte ich einen Wechsel zu einem anderen Verein und einem anderen Stadion erzwungen.“ ‚RMC‘ spricht von Mourinhos „krassen und unverblümten Äußerungen“ zu Vinicius. The Special One verwies damit auf die ständige Kritik, die sich der Brasilianer ausgesetzt sieht – zum Teil auch unter Real-Anhängern.

El Mala warnt

Der 1. FC Köln musste am gestrigen Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (0:1) die nächste Auswärtspleite einstecken. Zum 16. Mal in Folge blieben die Rheinländer auf fremdem Platz ohne Sieg. Said El Mala (20) fiel es nach Abpfiff im Interview mit ‚Sky‘ schwer, eine Erklärung für die Niederlage zu finden: „Wir haben die beste erste Halbzeit der Saison gespielt, haben alles wegverteidigt, waren griffiger in den Zweikämpfen. Frankfurt war zur Halbzeit schon so tot.“ Nach der Pause kam die SGE jedoch besser in die Partie und holte sich am Ende den Heimsieg.

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Angesprochen auf die heftige Kölner Auswärtsschwäche sprach El Mala eine Warnung aus. „Es kann extrem gefährlich werden. Wenn man auswärts keine Punkte holt, wird es generell schwer“, so der schnelle Angreifer. „El Mala schlägt Alarm“, titeln ‚Bild‘ und ‚Sport1‘ heute. Der deutsche Nationalspieler wollte die Zuversicht dennoch nicht verlieren: „Irgendwann wird der Knoten platzen und wir holen auch auswärts Punkte.“