Besiktas: Hulk-Interesse bestätigt

Besiktas arbeitet an der Verpflichtung eines echten Hochkaräters. Wie Trainer Sergen Yalcin auf der gestrigen Pressekonferenz im Anschluss an den 4:1-Sieg über Fatih Karagümrük bestätigte, soll Hulk den Sturm des türkischen Spitzenklubs verstärken. „Wir suchen einen Spieler für den Angriff. Hulk ist einer, über den wir nachdenken“, so der 48-Jährige.

Vize-Präsident Emre Kocadag hat sogar bestätigt, dass man sich in Gesprächen mit dem Brasilianer befindet: „Wenn er in unser Budget passt, ziehen wir eine Verpflichtung in Betracht. Über einen Berater gab es mit Hulk bereits Kontakt.“ Nachdem der Vertrag des 34-jährigen Routiniers in China zum Ende des Jahres ausgelaufen war, ist er auf der Suche nach einem neuen Verein. Diese könnte bald beendet sein.