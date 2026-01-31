Menü Suche
Kommentar
Serie A

Rennen um Lookman entschieden

von David Hamza - Quelle: Sky Italia
Ademola Lookman trägt Stirnband @Maxppp

Die Transferwende um Ademola Lookman (28) ist fast perfekt. ‚Sky Italia‘ zufolge hat nach der Einigung zwischen Atalanta Bergamo und Atlético Madrid nun auch der Offensivspieler grünes Licht für den Wechsel nach Spanien gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Colchoneros zahlen demnach eine Sockelablöse von 36 Millionen Euro, vier weitere Millionen können folgen. Zuvor hatte sich Atalanta auch mit Fenerbahce geeinigt, die Türken gehen jetzt aber leer aus. Im Kader für das morgige Spiel gegen Como 1907 soll Lookman schon nicht mehr stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
La Liga
Atalanta
Atl. Madrid
Fenerbahce
Ademola Lookman

Weitere Infos

Serie A Serie A
La Liga La Liga
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Ademola Lookman Ademola Lookman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert