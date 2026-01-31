Rennen um Lookman entschieden

Die Transferwende um Ademola Lookman (28) ist fast perfekt. ‚Sky Italia‘ zufolge hat nach der Einigung zwischen Atalanta Bergamo und Atlético Madrid nun auch der Offensivspieler grünes Licht für den Wechsel nach Spanien gegeben.

Die Colchoneros zahlen demnach eine Sockelablöse von 36 Millionen Euro, vier weitere Millionen können folgen. Zuvor hatte sich Atalanta auch mit Fenerbahce geeinigt, die Türken gehen jetzt aber leer aus. Im Kader für das morgige Spiel gegen Como 1907 soll Lookman schon nicht mehr stehen.