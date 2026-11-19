Für den Abschied von Kevin De Bruyne will sich die SSC Neapel entlohnen lassen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass sieben Millionen Euro nötig sind, um den 35-jährigen Belgier vom Vesuv loszueisen. Diese Summe hat De Bruyne Napoli in seinen eineinhalb Jahren seit seinem ablösefreien Wechsel von Manchester City bislang gekostet.

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Die PSV Eindhoven möchte den Mittelfeldstrategen im Winter unbedingt in die Eredivisie holen, ein erstes Angebot in Höhe von zwei Millionen Euro wurde allerdings abgeschmettert. De Bruyne ist offen für einen Wechsel in die Niederlande. Sein Vertrag läuft in Neapel am Saisonende aus, beinhaltet aber eine Verlängerungsoption.