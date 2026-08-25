Liverpool verleiht Ramsay
Der FC Liverpool verleiht Calvin Ramsay (23) für ein Jahr nach Schottland zum St. Mirren FC. Der Rechtsverteidiger kam 2022 für 4,9 Millionen Euro von Aberdeen nach Liverpool. St. Mirren ist nun bereits seine fünfte Leihstation in den vergangenen fünf Jahren.
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St Mirren Football Club is delighted to announce the loan signing of Calvin Ramsay from Liverpool, subject to clearance.— St Mirren FC (@saintmirrenfc) August 25, 2026
The 23-year-old joins Saints on a season-long loan to become our 10th signing of the summer.
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