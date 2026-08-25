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Liverpool verleiht Ramsay

Der FC Liverpool verleiht Calvin Ramsay (23) für ein Jahr nach Schottland zum St. Mirren FC. Der Rechtsverteidiger kam 2022 für 4,9 Millionen Euro von Aberdeen nach Liverpool. St. Mirren ist nun bereits seine fünfte Leihstation in den vergangenen fünf Jahren.

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