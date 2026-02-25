Neuer Interessent für Goretzka

Nacht acht Jahren im Klub geht für Leon Goretzka mit dem Ablaufen seines Vertrags im Sommer die Zeit beim FC Bayern zu Ende. Obwohl der 31-Jährige bei den Münchnern bereits seit mehreren Saisons umstritten und häufig nur Teilzeitarbeiter ist, reißen sich offenbar die internationalen Topklubs um den Achter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders großes Interesse wird den Premier League-Klubs Tottenham Hotspur und FC Arsenal nachgesagt, aber auch Bayer Leverkusen und Atlético Madrid werfen im Sommer womöglich ihren Hut in den Ring. Auch in Italien genießt Goretzka einen guten Ruf. Der AC Mailand ist interessiert. Nun gesellt sich laut Bayern-Reporter Christian Falk auch Stadtrivale Inter zu den Werbern um die Gunst des gebürtigen Bochumers.

Inter lockt mit der Champions League

Die Nerazzurri mussten am gestrigen Dienstagabend den überraschenden Champions League-K.o. gegen Außenseiter FK Bodö/Glimt (1:3/1:2) hinnehmen und planen nun die Umgestaltung des Kaders.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Gegensatz zu beispielsweise Tottenham und Leverkusen kann Inter, der klare Tabellenführer der Serie A, aktuell quasi Champions League-Fußball in der kommenden Saison garantieren und hat daher wie Arsenal aktuell eine gute Verhandlungsposition.

Dem Vernehmen nach liebäugelt Goretzka mit der Premier League, doch bis zum Sommer ist noch eine lange Zeit. Viele weitere Gespräche werden für den Mittelfeldspieler und seine Berateragentur auf dem Terminplan stehen. Eile ist nicht geboten, Goretzka kann entspannt verfolgen, welche Optionen sich ihm bieten und wie sich die Lage entwickelt.