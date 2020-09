Fortuna verpflichtet Prib

Edgar Prib nimmt mit Fortuna Düsseldorf einen erneuten Anlauf, in die Bundesliga zurückzukehren. Die Rheinländer holen den zentralen Mittelfeldspieler ablösefrei an Bord und statten ihn mit einem Vertrag bis 2022 aus. In den vergangenen sieben Jahren trug der 30-Jährige das Trikot von Hannover 96.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Edgar Prib für uns gewinnen konnten. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der große Führungsqualitäten mitbringt. Darüber hinaus schlägt er gute Standards und überzeugt mit feiner Technik“, sagt Sportvorstand Uwe Klein.