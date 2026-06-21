Schlotterbeck droht WM-Aus

Für Nico Schlotterbeck könnte die Weltmeisterschaft bereits nach dem zweiten Spiel gelaufen sein. Das erklärte Bundetrainer Julian Nagelsmann nach der Partie gegen die Elfenbeinküste (2:1) im Interview mit dem ‚ZDF‘: „Bei Nico besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung. Es sieht nicht gut aus.“ Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund zog sich offenbar während eines Zweikampfs in der ersten Halbzeit eine Innenbandverletzung im Sprunggelenk zu und wurde in der Pause durch Antonio Rüdiger ersetzt.

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Die genaue Diagnose steht derzeit noch aus. Abseits der WM könnte auch die nähere Karriere-Zukunft des 26-Jährigen gefährdet sein. Die in seinem BVB-Vertrag bis 2031 verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro gilt lediglich bis kurz nach dem WM-Finale.