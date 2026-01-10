Ter Stegen stimmt Wechsel zu – ein Haken bleibt

Beim FC Barcelona droht Marc-André ter Stegen die Bank in der Rückrunde. Seinen Posten als Nummer eins hat er an Joan García (24) verloren, da hilft auch die gute Beziehung zu Trainer Hansi Flick nicht. Um für die Weltmeisterschaft im Sommer Spielpraxis zu sammeln und in Form zu kommen, ist ter Stegen bereit, per Leihe zu wechseln – aber nicht um jeden Preis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der spanischen Zeitung ‚Sport‘ hat der DFB-Torhüter seinen Daumen für einen Wechsel zum FC Girona gehoben. Bevor ter Stegen seine Koffer packt, muss aber eine große Hürde noch genommen werden. Auf Geld will der gebürtige Mönchengladbacher nicht verzichten, Girona und Barça finden diesbezüglich aber noch keinen Konsens.

Der Standpunkt von Barcelona ist klar: 20 bis 25 Prozent der ausstehenden Gehälter bis zum Ende der Spielzeit soll Girona übernehmen. Der Klub aus der kleinen Stadt am Onyar bekommt die Summe aber nicht gestemmt. Zum Vergleich: Ter Stegen erhält laut ‚Capology‘ ein Jahresgehalt von 20,8 Millionen Euro brutto, hinzu kommen Boni. Gironas Bestverdiener ist Altstar Axel Witsel (36), der dem Vernehmen nach 5,2 Millionen Bruttojahresgehalt bezieht. Dazwischen liegen Welten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch wenn ter Stegen einem Wechsel grundsätzlich zugestimmt hat, scheinen die Fronten hinsichtlich der Finanzierung noch verhärtet. Das könnte sich jedoch gegen Ende der Transferperiode noch in Wohlgefallen auflösen, denn alle drei Parteien sind an einem Deal interessiert.