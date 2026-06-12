Torschützenkönig für Werder?

Der SV Werder Bremen könnte im Sommer eine Überraschung im Mittelsturm aus dem Hut zaubern. Laut ‚Sky Sports‘ gibt es an der Weser Überlegungen, Dom Ballard aus der dritten englischen Liga in die Bundesliga zu holen. Der 21-Jährige werde auch von Swansea City und Bristol City beobachtet.

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Ballard kann auf eine starke Saison zurückblicken. In 40 Spielen gelangen ihm für Leyton Orient 23 Tore und fünf Vorlagen. Der ehemalige englische U-Nationalspieler kam erst im vergangenen Sommer vom FC Southampton zu Leyton und überzeugte dort auf Anhieb als Torschützenkönig der League One. Sein Klub landete dank Ballard auf Rang 20 und damit knapp über der Abstiegszone.