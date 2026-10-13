Vor dem heutigen Aufeinandertreffen (21 Uhr) in der Champions League findet Victor Osimhen (27) große Worte für den FC Barcelona. Gegenüber der ‚Sport‘ sagt der Mittelstürmer von Galatasaray: „Barcelona ist eine der besten Mannschaften der Geschichte und derzeit die beste Mannschaft der Welt. Wenn man gegen ein Team mit so hochkarätigen Spielern antritt, muss man sowohl mit Leidenschaft als auch mit Ernsthaftigkeit spielen und im Angriff Druck ausüben.“

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Osimhen geht seit 2024 für Gala auf Torejagd, in der neuen Spielzeit sammelte er bereits neun Scorerpunkte in fünf Ligapartien (sechs Tore, drei Vorlagen). Noch im Sommer soll der Nigerianer (52 Länderspiele) bei Barça angeboten worden sein.