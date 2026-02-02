Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Fürth holt neue Offensivpower

von Dominik Sandler - Quelle: sgf1903.de
1 min.
Sayfallah Ltaief jubelt @Maxppp

Am Deadline Day verpflichtet die SpVgg Greuther Fürth ihren fünften Neuzugang. Von Twente Enschede wechselt Sayfallah Ltaief auf Leihbasis an den Laubenweg. Der Flügelspieler war bis zum Winter an Sparta Rotterdam verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
SPVGG GREUTHER FÜRTH
Neuzugang für die Offensive!🌪️

Der tunesische Nationalspieler Sayfallah Ltaief kommt von Twente Enschede und trägt bis Saisonende Weiß-Grün!⚪️🟢

Servus in Fürth, Sayf 👋



#Kleeblatt #Transfer #DeadlineDay
Bei X ansehen

Der 25-jährige Tunesier ist der vierte Leihspieler, den das abstiegsbedrohte Kleeblatt in diesem Winter verpflichtet. Sportdirektor Stephan Fürstner sagt über den Neuzugang: „Er hat besonders in der Schweiz seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Damit kann er unserem Offensivspiel weitere Impulse geben und man hat ihm heute direkt angemerkt, dass er es mit voller Freude und vollem Fokus bei uns angehen will.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Eredivisie
Greuther Fürth
Twente
Sayfallah Ltaief

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Twente Logo Twente Enschede
Sayfallah Ltaief Sayfallah Ltaief
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert