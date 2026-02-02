Fürth holt neue Offensivpower

Am Deadline Day verpflichtet die SpVgg Greuther Fürth ihren fünften Neuzugang. Von Twente Enschede wechselt Sayfallah Ltaief auf Leihbasis an den Laubenweg. Der Flügelspieler war bis zum Winter an Sparta Rotterdam verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Tunesier ist der vierte Leihspieler, den das abstiegsbedrohte Kleeblatt in diesem Winter verpflichtet. Sportdirektor Stephan Fürstner sagt über den Neuzugang: „Er hat besonders in der Schweiz seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Damit kann er unserem Offensivspiel weitere Impulse geben und man hat ihm heute direkt angemerkt, dass er es mit voller Freude und vollem Fokus bei uns angehen will.“