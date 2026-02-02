2. Bundesliga
Fürth holt neue Offensivpower
1 min.
@Maxppp
Am Deadline Day verpflichtet die SpVgg Greuther Fürth ihren fünften Neuzugang. Von Twente Enschede wechselt Sayfallah Ltaief auf Leihbasis an den Laubenweg. Der Flügelspieler war bis zum Winter an Sparta Rotterdam verliehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
SPVGG GREUTHER FÜRTH @kleeblattfuerth – 16:01
Neuzugang für die Offensive!🌪️Bei X ansehen
Der tunesische Nationalspieler Sayfallah Ltaief kommt von Twente Enschede und trägt bis Saisonende Weiß-Grün!⚪️🟢
Servus in Fürth, Sayf 👋
#Kleeblatt #Transfer #DeadlineDay
Der tunesische Nationalspieler Sayfallah Ltaief kommt von Twente Enschede und trägt bis Saisonende Weiß-Grün!⚪️🟢
Servus in Fürth, Sayf 👋
#Kleeblatt #Transfer #DeadlineDay
Der 25-jährige Tunesier ist der vierte Leihspieler, den das abstiegsbedrohte Kleeblatt in diesem Winter verpflichtet. Sportdirektor Stephan Fürstner sagt über den Neuzugang: „Er hat besonders in der Schweiz seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Damit kann er unserem Offensivspiel weitere Impulse geben und man hat ihm heute direkt angemerkt, dass er es mit voller Freude und vollem Fokus bei uns angehen will.“
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden