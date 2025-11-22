Große Überraschung um Vini

Anfang November sorgte die ‚Sport Bild‘ für einen Paukenschlag: Real Madrid habe entschieden, dass der streitbare Superstar Vinicius Jr. im Sommer verkauft werden soll. Bereits zuvor wurden die Gespräche über eine Vertragsverlängerung auf Eis gelegt. Die staatsfinanzierte Saudi Pro League lockt Vinicius schon lange mit den ganz großen Gelscheinen.

Doch nun gibt es offenbar die große Kehrtwende. Die Madrider Sporttageszeitung ‚as‘ berichtet, dass Real und Vinicius gewissermaßen wieder zueinander gefunden haben, sodass es nun doch zu einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus kommen dürfte. Allen Gerüchten um interne Streitigkeiten und einen Abschied soll somit ein Ende gesetzt werden.

Offenkundig ist, dass Vinis Status unter Xabi Alonso bröckelt. Immer wieder wechselt der neue Real-Trainer den 25-jährigen Brasilianer aus, was diesem sichtbar nicht passt und in einem Ausraster beim Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) gipfelte. Dennoch scheinen die Wogen nun fürs Erste geglättet. Eine durchaus große Überraschung.