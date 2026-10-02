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FT-Kurve UEFA Nations League

Bayern-Block spaltet DFB-Fans

von Dominik Schneider
1 min.
Jürgen Klopp (l.) und Joshua Kimmich (r.) bei der Nationalmannschaft @Maxppp

Der große 44er-Kader bietet Jürgen Klopp in der laufenden Länderspielperiode einige Optionen. Dass der Bundestrainer dabei auf einen eingespielten Block bestehend aus Profis des FC Bayern zurückgreifen sollte, um die Nationalmannschaft zu transformieren, sehen laut einer FT-Umfrage 59 Prozent aller Teilnehmer.

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Sollte Jürgen Klopp auf einen erfolgreichen Bayern-Block in der DFB-Elf zurückgreifen?
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41 Prozent der User möchten es lieber sehen, dass Klopp künftig aus den formstärksten Spielern eine funktionierende Mannschaft formt, ohne dabei Rücksicht auf bereits bestehende Verbindungen der Profis zu nehmen. Im Spiel gegen Serbien (2:0) am Donnerstagabend verzichtete der Coach zwar auf Kapitän Joshua Kimmich und Abwehrchef Jonathan Tah, dennoch standen mit Jonas Urbig, Tom Bischof, Serge Gnabry und Aleksandar Pavlovic vier Bayern-Spieler in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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