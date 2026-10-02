Bayern-Block spaltet DFB-Fans

Der große 44er-Kader bietet Jürgen Klopp in der laufenden Länderspielperiode einige Optionen. Dass der Bundestrainer dabei auf einen eingespielten Block bestehend aus Profis des FC Bayern zurückgreifen sollte, um die Nationalmannschaft zu transformieren, sehen laut einer FT-Umfrage 59 Prozent aller Teilnehmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Jürgen Klopp auf einen erfolgreichen Bayern-Block in der DFB-Elf zurückgreifen? Ja, die vorhanden Automatismen würden dem Nationalteam helfen Nein, er muss die formstärksten Spieler zu einer Mannschaft formen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

41 Prozent der User möchten es lieber sehen, dass Klopp künftig aus den formstärksten Spielern eine funktionierende Mannschaft formt, ohne dabei Rücksicht auf bereits bestehende Verbindungen der Profis zu nehmen. Im Spiel gegen Serbien (2:0) am Donnerstagabend verzichtete der Coach zwar auf Kapitän Joshua Kimmich und Abwehrchef Jonathan Tah, dennoch standen mit Jonas Urbig, Tom Bischof, Serge Gnabry und Aleksandar Pavlovic vier Bayern-Spieler in der Startelf.