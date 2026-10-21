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UEFA Champions League

FC Bayern: Überraschende Kaderpremiere

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Tim Binder im Trikot des FC Bayern München @Maxppp
FC Bayern Arsenal

Wenn der FC Bayern heute Abend (21 Uhr) daheim gegen den FC Arsenal antritt, wird Tim Binder im Kader sein. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat es der 19-Jährige erstmals ins Aufgebot von Trainer Vincent Kompany geschafft. Binder kommt auf den Flügeln zum Einsatz und rückt damit als Ersatz für den gesperrten Michael Olise (24) nach.

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Erst im September hatte der Youngster beim deutschen Rekordmeister einen Profivertrag unterschrieben. In den Kader schaffte er es seitdem noch nicht. Für die Champions League hatten die Bayern Binder aber auf die B-Liste gesetzt. Am heutigen Mittwoch könnte der deutsche U19-Nationalspieler dann sogar sein Debüt feiern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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