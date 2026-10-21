FC Bayern: Überraschende Kaderpremiere

Wenn der FC Bayern heute Abend (21 Uhr) daheim gegen den FC Arsenal antritt, wird Tim Binder im Kader sein. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat es der 19-Jährige erstmals ins Aufgebot von Trainer Vincent Kompany geschafft. Binder kommt auf den Flügeln zum Einsatz und rückt damit als Ersatz für den gesperrten Michael Olise (24) nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im September hatte der Youngster beim deutschen Rekordmeister einen Profivertrag unterschrieben. In den Kader schaffte er es seitdem noch nicht. Für die Champions League hatten die Bayern Binder aber auf die B-Liste gesetzt. Am heutigen Mittwoch könnte der deutsche U19-Nationalspieler dann sogar sein Debüt feiern.