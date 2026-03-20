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Offiziell 2. Bundesliga

Bochum: Horn bleibt an Bord

von Tristan Bernert - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Horn dehnt sich intensiv @Maxppp

Timo Horn und der VfL Bochum dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie der Zweitligist verkündet, hat der Torhüter seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert. „Ich freue mich sehr über diese Perspektive, da ich den VfL als Verein sehr schnell in mein Herz geschlossen habe“, so der 32-Jährige, „es fühlt sich absolut richtig an, den erfolgreichen Weg, den wir mittlerweile eingeschlagen haben, weiter zu verfolgen.“

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Horn war 2024 zum VfL gewechselt und ist seit Februar 2025 die Nummer eins des Klubs aus dem Ruhrgebiet. In der aktuellen Saison führte er die Mannschaft teils sogar als Kapitän auf den Platz. „Er ist eine absolute Größe im Tor – das sehen nicht nur wir so, sondern auch Fach-Experten, die ihn aktuell als den besten Torhüter der 2. Bundesliga einstufen“, freut sich Direktor Lizenzfußball Simon Zoller über den Deal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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