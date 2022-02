ManCity: Silva-Gespräche schreiten voran

Manchester City arbeitet weiter an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Bernardo Silva. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge verlaufen die Verhandlungen mit den Beratern des 27-Jährigen positiv. Bei City sei man zuversichtlich, zu einer Einigung zu kommen. Silvas aktueller Kontrakt läuft bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch im vergangenen Sommer setzte sich Silva mit einem Abschied aus Manchester auseinander, der AC Mailand galt als Option. Im Guardiola-Team ist der portugiesische Mittelfeldspieler gesetzt, stand in dieser Saison in 22 von 23 Ligapartien in der Startelf.