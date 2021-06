Neuer Vertrag für Benteke

Christian Benteke geht weiterhin für Crystal Palace auf Torejagd. Der 30-jährige Mittelstürmer verlängert seinen Vertrag bei den Londonern bis 2023. Benteke war vor knapp fünf Jahren für 31 Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Eagles gewechselt.

In der abgelaufenen Saison schoss der Belgier elf Tore in 33 Pflichtspielen. Bevor es in der Premier League weitergeht, steht für Benteke nun die Europameisterschaft auf dem Programm.