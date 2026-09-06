Schon die erste Krise für Toppmöller

Mit 0:1 musste sich der RC Lens am gestrigen Samstababend dem FC Lorient geschlagen geben. Die zweite Liga-Pleite infolge war eine riesige Enttäuschung für den Champions League-Teilnehmer, auch wenn eigentlich ausreichend Chancen erspielt wurden, um zumindest einen Punkt im Stade Bollaert-Delelis zu behalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das hinderte die Fans aber nicht daran, ihren Unmut nach dem Schlusspfiff deutlich kundzutun. Zuvor hatten sie bereits Leistungsträger Thorgan Hazard (33) bei dessen Auswechslung in der 70. Minute mit lauten Pfiffen bedacht.

„Am Ende hat die Mannschaft alles versucht. Wir haben viel Druck gemacht, aber heute wollte der Ball einfach nicht ins Netz. Alle waren enttäuscht, aber ich werde die Fans nicht kritisieren, denn wir haben gespürt, wie sie hinter uns standen und uns nach vorne peitschten“, versuchte sich Dino Toppmöller bei der anschließenden Pressekonferenz in Diplomatie. Für das Pfeifkonzert habe er großes Verständnis: „Und wenn man am Ende nicht gewinnt, muss man die Reaktion akzeptieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schnelle Chance auf Rehabilitierung

Am Donnerstag (21 Uhr) geht es nun zum Champions League-Auftakt gegen Slavia Prag. Gegen die Tschechen ist der französische Vizemeister der vergangenen Saison klarer Favorit, ein Selbstläufer wird die Partie allerdings nicht.

„Wir warten gespannt auf die Neuzugänge, darunter Jean-Clair Todibo, die für Stabilität und Ruhe sorgen sollen – sowohl im Ballbesitz als auch in der Defensive. Wenn alle wieder an Bord sind, werden wir eine sehr starke Mannschaft sein“, sagt Toppmöller, der nicht zu Unrecht Geduld einfordert nach bislang nur vier absolvierten Pflichtspielen.