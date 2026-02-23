Vier Herthaner in die Bundesliga?

Zehn Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei bei noch elf verbleibenden Spielen: Das Ziel Bundesliga-Aufstieg rückt für Hertha BSC nach der krachenden 2:5-Niederlage beim SC Paderborn in immer weitere Ferne. Sollte der Aufstieg nicht gelingen, droht der Hertha ein Ausverkauf.

Zuletzt zeichnete sich immer deutlicher ab, dass Kennet Eichhorn (16) im Sommer einen Tapetenwechsel plant. Neben dem Toptalent werden sich „auch Tjark Ernst (22), Linus Gechter (21) und Pascal Klemens (21) nächste Saison ihren Bundesliga-Traum erfüllen“, schreibt die ‚Bild‘. Interessenten für das Quartett gebe es mehr als genug.

Mit Mittelfeldakteur Eichhorn werden insbesondere der FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. An Torhüter Ernst, dessen Vertrag bis 2027 läuft, sind neben Borussia Mönchengladbach auch Ajax Amsterdam und der FC Porto interessiert.

Auch das Innenverteidiger-Duo Gechter und Klemens ruft zahlreiche Bewerber auf den Plan. Gechter, noch bis Sommer nächsten Jahres unter Vertrag, befindet sich wie auch Ernst im Gladbach-Visier, zudem beobachtet Como 1907 den Rechtsfuß. Klemens steht bei zahlreichen Bundesligisten auf dem Zettel. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Weitere Abgänge wahrscheinlich

Darüber hinaus vermutet die ‚Bild‘ weitere Abgänge. Die Arbeitspapiere von Diego Demme (34), John Brooks (33) und Toni Leistner (35) verlieren im Sommer ihre Gültigkeit, laut dem Boulevardblatt steht beim Trio sogar ein Karriereende im Raum. Die drei Millionen Euro schwere Kaufoption von Dawid Kownacki (28) kann die Alte Dame nur im Aufstiegsfall ziehen.

Außerdem bleibt die Frage, wie es mit Kapitän Fabian Reese (28) weitergeht. Der Linksaußen, der in der laufenden Saison 16 Scorer in 23 Spielen sammelte, wollte eigentlich mit der Hertha den Aufstieg schaffen. Gelingt dies im dritten Anlauf erneut nicht, könnte auch Reese im Sommer das Weite suchen.