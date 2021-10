„Hygiene in der Kabine“: Bereitet Watzke den Haaland-Abschied vor?

„Wir werden alles machen, was wir machen können, um unsere Topspieler auch in Zukunft an uns zu binden“, erklärte Hans-Joachim Watzke zuletzt und unterstrich, dass ein Haaland-Verbleib „nicht komplett ausgeschlossen“ sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

So die Worte des BVB-Fans Aki Watzke. Am vergangenen Mittwoch antwortete der Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf ähnliche Fragen deutlich nüchterner – und wohl auch um einiges realistischer.

Kein „All-in“ für Haaland

„Du brauchst auch eine Hygiene in der Kabine“, leitete der Ur-Borusse gegenüber beim ‚OMR‘-Podcast ein und geht ins Detail: „Das heißt: Zu glauben, dass du für Haaland All-in gehst und alle anderen Spieler so bleiben, wie sie sind, dann liegt man über die charakterlichen Beschaffenheiten der Spieler daneben.“

Blickt man hinter die Verklausulierungen, wird schnell deutlich, dass es logischerweise ums Geld geht. Dazu passend betont Watzke erneut: „Unser Angebot war nicht das beste. Das Angebot von Manchester United war besser. Berater Mino Raiola hat aber erkannt, dass Erling bei uns besser aufgehoben ist.“

Haaland hätte sich seit seinem Wechsel nach Dortmund nicht besser entwickeln können. Man muss kein Fußballfachmann sein, um zu erkennen, dass der 21-Jährige mittlerweile in jeder Topmannschaft der Welt in der ersten Elf spielen – und dominieren würde.

Watzke überraschend realistisch

Das Hauptargument, warum sich Haaland vor knapp zwei Jahren gegen das United-Geld und für die erstklassigen Weiterbildungsmöglichkeiten im Ruhrpott entschieden hat, ist somit faktisch passé. Es ist daher kaum vorstellbar, dass der Superstürmer den Borussen noch einmal finanzielle Zugeständnisse machen wird.

So realistisch gibt sich auch Watzke, der sich und den schwarz-gelben Fans überraschend wenig Illusionen macht: „Irgendwann werden beste Spieler weggekauft und du fängst wieder von vorne an. Dauerhaft eine europäische Spitzenmannschaft zu entwickeln ist schwer, wenn du es nicht schaffst, über drei, vier Jahre deine Spieler zu halten. Auf diesem Niveau sind wir noch nicht.“