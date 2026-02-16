Nach Barça-Korb: Bundesliga-Dreikampf um Abwehrtalent?

Obwohl die Bundesligasaison und der Kampf um die Meisterschaft noch in vollem Gange ist, planen die Klubs bereits ihre Sommertransfers und schicken ihre Scouts quer durch Europa. Sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund sehen sich derzeit nach Personal für die Innenverteidigung um, die vor allem beim BVB eher dünn besetzt ist. Und auch RB Leipzig sucht weitere Toptalente. Fündig geworden ist das Trio offenbar in der Eredivisie.

Beim FC Twente Enschede ist in im Herbst ein Youngster durchgebrochen, der erst im Sommer aus der Jugendakademie des Klubs zu den Profis hochgezogen worden ist. Seit Oktober hat Ruud Nijstad bereits zehn Einsätze für De Tukkers absolviert und dabei extrem überzeugt. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, haben seine Leistungen gar „einen Wettstreit unter den Elite-Scouting-Abteilungen ausgelöst“.

Barcelona kann nicht überzeugen

Ganz früh dran war demnach der FC Barcelona. Der katalanische Spitzenklub war jedoch nicht bereit – oder in der Lage – die von Twente aufgerufenen zehn Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Zudem habe Nijstad der von Barça vorgelegte Entwicklungsplan nicht überzeugt.

Die Chance für die Bundesliga? Sowohl Bayern als auch Leipzig und Dortmund haben in den vergangenen Wochen laut Bericht wiederholt Spielbeobachter in die Niederlande entsandt – wie auch knapp ein Dutzend weiterer Vereine. Das Feedback: offenbar „überwältigend positiv“.

Großes Premier League-Interesse

Neben einem starken linken Fuß besteche Nijstad vor allem durch Gelassenheit, Reife und Entscheidungsfreudigkeit. Dazu besitzt der Youngster mit 1,93 Meter Gardemaß. Der Kontrakt des niederländischen U18-Nationalspielers ist noch bis 2027 befristet.

Zu den weiteren Interessenten gehören vor allem der FC Chelsea und Manchester City, die mit Multi-Klub-Karrierewegen werben, und weitere Premier League-Klubs wie Tottenham Hotspur, Aston Villa, Newcastle United, Brighton & Hove Albion und der FC Brentford.