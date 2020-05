Real Madrid: Lunin will sich beweisen

Andriy Lunin will sich seinen Platz bei Real Madrid erkämpfen. Im Interview mit der ‚as‘ spricht der Schlussmann über seine Ziele: „Ich werde mein Level zeigen, sodass Zidane sieht, dass ich zu Madrid zurückkehren muss und er eine Option mehr hat. Ich werde alles versuchen und dann werden wir sehen. Aber letztendlich entscheiden der Trainer und der Klub.“

Der 21-Jährige gibt sich optimistisch, auch wenn er das letzte Mal in der Vorsaison mit dem Zinedine Zidane gesprochen hat. „Ich stehe in Kontakt mit Juni (Calafat, Anm d. Red.) und dem Torwart-Trainer (Roberto Vázquez, Anm. d. Red.).“ Lunin ist seit 2018 bei Real und seither an drei spanische Vereine ausgeliehen worden. Seine jetzige Leihe bei Real Oviedo endet nächsten Monat, über seine unmittelbare Zukunft hat der Klub dem Ukrainer noch nichts gesagt. Lunins Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2024.