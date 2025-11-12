Menü Suche
Kommentar
La Liga

Simeone vor der Unterschrift

von Lukas Hörster - Quelle: Marca
Giuliano Simeone faltet die Hände @Maxppp

Giuliano Simeone verschreibt seine Zukunft bald Atlético Madrid. Wie die ‚Marca‘ berichtet, steht der Vertragsverlängerung bis 2030 nicht mehr viel im Wege, die Parteien wollen den Deal in den kommenden Tagen abschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sohn von Trainer Diego Simeone hat sich beim spanischen Topklub zum Leistungsträger auf der rechten Seite gemausert und ist mittlerweile auch Teil der argentinischen Nationalmannschaft. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2028 gültig. Nun winkt eine signifikante Gehaltserhöhung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Atl. Madrid
Giuliano Simeone

Weitere Infos

La Liga La Liga
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Giuliano Simeone Giuliano Simeone
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert