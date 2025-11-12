Simeone vor der Unterschrift

Giuliano Simeone verschreibt seine Zukunft bald Atlético Madrid. Wie die ‚Marca‘ berichtet, steht der Vertragsverlängerung bis 2030 nicht mehr viel im Wege, die Parteien wollen den Deal in den kommenden Tagen abschließen.

Der Sohn von Trainer Diego Simeone hat sich beim spanischen Topklub zum Leistungsträger auf der rechten Seite gemausert und ist mittlerweile auch Teil der argentinischen Nationalmannschaft. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2028 gültig. Nun winkt eine signifikante Gehaltserhöhung.