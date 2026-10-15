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UEFA Nations League

Teamkollege hofft auf Ronaldo-Rückkehr

von Tobias Feldhoff - Quelle: TNT Sports
1 min.
ronaldo abschied @Maxppp

Mittelfeldstar Vitinha (26) wünscht sich eine Rückkehr von Teamkollege Cristiano Ronaldo (41), der so überstürzt von der Nationalmannschaft abgereist war. „Ja, diese Länderspielpause war wirklich etwas turbulent und sehr emotional. Ich persönlich hoffe einfach, dass sich alles zum Besten wendet, dass er zurückkehrt und wieder alles in Ordnung kommt. Eigentlich ist es das, was wir uns alle wünschen. Ich hoffe, dass es so kommt, dass er zurückkehrt und sich alles wieder einrenkt“, erklärt Vitinha gegenüber dem brasilianischen Sender ‚TNT Sports‘.

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Verbandspräsident Pedro Poença hatte schon vor wenigen Tagen durchblicken lassen, dass wohl doch alles auf eine Versöhnung hinauslaufen wird: „Der Verband, der Trainer, alle Teamkollegen sind sich einig: Jeder will Cristiano zurück. Ich erwarte ihn bereits während der internationalen Pause im November.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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