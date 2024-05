Chelsea: Pochettino spricht über Abschied

Mauricio Pochettino sieht seine Zukunft beim FC Chelsea trotz Vertragsbindung bis 2025 alles andere als geklärt. Gegenüber ‚Sky Sports‘ sagt der Cheftrainer: „Der Verein kann mich feuern, klar. Aber es liegt nicht nur in seiner Hand.“

Denn, so der Argentinier weiter: „Vielleicht wollen sie auch, dass ich bleibe. Aber wenn ich nicht bleiben will, brauchen wir ebenfalls ein Agreement.“ Pochettino trainiert die Blues seit Sommer und belegt in der Premier League den siebten Tabellenplatz. Abschiedsgerüchte kursieren schon seit Wochen.