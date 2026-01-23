Nach Rücktritt: Nani vor Comeback?

Knapp zwei Jahre nach seinem Rücktritt könnte Nani auf die Fußballbühne zurückkehren. Der ‚A Bola‘ zufolge steht der Offensivspieler in Verhandlungen mit dem FC Aktobe aus Kasachstan. Der 39-Jährige soll dabei nicht nur auf den Platz zurückkehren, sondern auch Aushängeschild und Markenbotschafter des Vereins und des kasachischen Fußballs werden.

Nani hatte seine Laufbahn eigentlich im Dezember 2024 beendet. In seiner illustren Karriere spielte der Portugiese unter anderem für Manchester United und Sporting Lissabon. Zuletzt stand er für Estrela Amadora auf dem Rasen.