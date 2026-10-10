Wer schlägt bei Teuchert zu?

Heuert Cedric Teuchert (29) zeitnah bei einem neuen Verein an? Laut ‚Sky‘ gibt es einige Interessenten, die Gespräche sollen laufen. Nach seinem Vertragsende bei St. Louis City ist der Mittelstürmer ablösefrei zu haben.

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Aktuell hält sich Teuchert bei seinem Ex-Klub Hannover 96 fit. Vor kurzem hatte noch eine erneute Zusammenarbeit im Raum gestanden, dazu ist es bislang aber nicht gekommen.