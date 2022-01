United ohne Plan: Rangnick-Effekt verpufft

Nach fünf Spielen ohne Niederlage musste sich Manchester United am gestrigen Montagabend den Wolverhampton Wanderers (0:1) geschlagen geben. Die Bilanz für Ralf Rangnick seit seinem Amtsantritt Anfang Dezember könnte deutlich schlimmer aussehen. Trotzdem fällt die Bewertung nach einem Monat vernichtend für den deutschen Trainer aus.

Die Gegner hießen Crystal Palace (1:0), Young Boys Bern (1:1), Norwich City (1:0), Newcastle United (1:1), FC Burnley (3:1) und nun Wolverhampton. Teams, die man allesamt schon aufgrund der eigenen individuellen Klasse dominieren müsste, schlug man nur knapp oder kam nicht über ein Remis hinaus. Für die meisten Fans und Journalisten ist das zu wenig.

Die Systemfrage

TV-Experte Jamie Redknapp nahm bei ‚Sky Sports‘ kein Blatt vor den Mund: „Nach dieser Leistung kann es nicht mehr schlimmer werden.“ Die Mannschaft habe „keine Identität“ und Rangnick würde sich „Systeme ausdenken, die nicht funktionieren“, kritisierte der ehemalige englische Nationalspieler. Damit nahm er Bezug auf Rangnicks 4-2-2-2, das auch bei anderen Journalisten und Experten Fragen aufwirft.

Ersichtlich ist, dass Rangnick versucht, ein ähnliches System zu implementieren, das auch bei RB Leipzig langfristig von Erfolg gekrönt war. In Manchester stehen ihm jedoch Spieler zur Verfügung, die andere Stärken und Schwächen besitzen. Während man beim Bundesligisten nach und nach einen Kader zusammenstellte, der in der Lage war, Rangnicks Spielphilosophie umzusetzen, muss der Übungsleiter in United mit den vorhandenen Akteuren kurzfristig für Erfolg sorgen.

Das gelingt ihm nur mit Abstrichen. Ein prallgefüllter Spielplan und zahlreiche Ausfälle durch Corona-Infektionen erschweren Rangnick die Arbeit erheblich. Wahrlich schwierige Bedingungen, um den Spielern neue taktische Ansätze näherzubringen. Der allseits bekannte Effekt, als neuer Trainer frischen Wind in eine Mannschaft zu bringen, ist schon früh verpufft.

Fehlende Kontrolle

Bereits nach den ersten beiden Partien unter seiner Leitung äußerte sich Rangnick dahingehend, dass er mehr Spielkontrolle haben will. Das scheint bis heute ein Problem zu sein. Nach der Begegnung mit den Wolves sagte Luke Shaw bei ‚Sky Sports‘: „Wir haben uns wirklich schwergetan, wir konnten den Ball nicht halten.“ Ein Problem, das bislang von Rangnick nicht behoben werden konnte.

Ein zusätzliches Indiz dafür, dass die Idee des Trainers noch nicht verinnerlicht wurde, ist eine weitere Aussage des Linksverteidigers: „Wenn wir den Ball nicht hatten, waren wir nicht aggressiv genug. Wir haben sie nicht unter Druck gesetzt.“ Hohes Anlaufen und aggressives Gegenpressing sind für Rangnicks Taktik allerdings existenziell und von großer Bedeutung für den Erfolg.

Viele Baustellen, wenig Zeit

Um an den richtigen Stellschrauben zu drehen, bleiben Rangnick nur wenige Trainingseinheiten. In den vergangenen Wochen spielte United fast ständig im Drei-Tage-Rhythmus, wenn Spiele nicht aufgrund positiver Corona-Tests abgesagt werden mussten.

Auch in nächster Zeit wird sich die Lage nur minimal entspannen. Nachholspiele, nationale Pokalwettbewerbe, Ligabetrieb und ab Februar auch noch die Champions League stehen auf dem Programm. Das Umfeld des Klubs erwartet nicht nur gute Ergebnisse, sondern will auch Fortschritte in der Spielweise sehen. Allmählich zeigt sich, wie groß die Herausforderung bei Manchester United ist, auf die sich Rangnick so sehr gefreut hatte.