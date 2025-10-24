Menü Suche
Chelsea verlängert mit Rekord-Bubi

von Lukas Weinstock - Quelle: chelseafc.com
Reggie Walsh im Londoner Regen @Maxppp

Der FC Chelsea und Reggie Walsh gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie die Blues mitteilen, hat man den 17-jährigen Mittelfeldakteur mit einem Profivertrag ausgestattet. Über die Vertragslaufzeit macht der Klub-WM-Sieger keine Angaben.

Schon in der vergangenen Saison feierte Walsh in der Conference League mit 16 Jahren sein Debüt für die Profis. Am vergangenen Dienstag lief der englische U18-Nationalspieler erstmals in der Champions League auf und avancierte damit zum jüngsten Chelsea-Spieler in der Geschichte der Königsklasse.

