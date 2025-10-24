Chelsea verlängert mit Rekord-Bubi

Der FC Chelsea und Reggie Walsh gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie die Blues mitteilen, hat man den 17-jährigen Mittelfeldakteur mit einem Profivertrag ausgestattet. Über die Vertragslaufzeit macht der Klub-WM-Sieger keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der vergangenen Saison feierte Walsh in der Conference League mit 16 Jahren sein Debüt für die Profis. Am vergangenen Dienstag lief der englische U18-Nationalspieler erstmals in der Champions League auf und avancierte damit zum jüngsten Chelsea-Spieler in der Geschichte der Königsklasse.