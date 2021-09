Chicago entlässt Wicky

Raphael Wicky muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Wie der MLS-Klub Chicago Fire offiziell bestätigt, wurde der Schweizer Cheftrainer von seinen Aufgaben entbunden. Der 44-Jährige stand seit Dezember 2019 am Lake Michigan an der Seitenlinie.

Nach unterschiedlichen Trainerstationen beim FC Basel hatte Wicky Europa vor zweieinhalb Jahren den Rücken gekehrt und zunächst als Coach der US-amerikanischen U17-Nationalmannschaft angeheuert. Nach sieben Länderspielen ging es für den früheren Bundesligaprofi von Werder Bremen und dem Hamburger SV nach Chicago.

The Club has parted ways with head coach Raphael Wicky.



We thank Rapha and wish him the best for the future. #cffc #cf97